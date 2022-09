Ukrayna'nın karşı saldırı taktiği biliniyormuş!

Kiev'in Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından çıkması için başlattığı saldırıları analiz eden savaş araştırmaları enstütüsü Crack Institute for the Study of War (ISW) yapılan karşı saldırının MÖ 500'de yaşayan Çinli general ve savaş stratejisti Sun Tzu'dan esinlendiğini buldu.

ISW, Ukrayna'nın karşı saldırı başlatmak için "an" kovaladığını ve yaptığı doğru hamle ile olağanüstü bir operasyonel başarı elde ettiğini bildirdi.

Rus Ordusuna ayrı ayrı yapılan saldırı girişimlerinin hangisinin sahte hangisiin gerçek olduğunu kestiremeyen Moskova generallerinin İzyum'a başlatılan sahte saldırıyı gerçek sanması üzerine Kiev'in Harkov'a saldırdığını bildirdi.

Harkov saldırısına daha az hazırlanan Rusların o bölgeye yapılan saldırıyı engellemek için askerlerini kaydırması üzerine Ukrayna'nın İzyum'a gerçek saldırı başlatması Rus askerlerini şehirden süpürdü.

Ukrayna daha sonra Donetsk'in orta bölgesindeki Lyman'a sert bir saldırı yaparak orayı da aldı.

SUN TZU'NUN UKRAYNA'DA UYGULANAN TAKTİĞİ

Bu savaş taktiğini General Sun Tzu M.Ö 500'lerde "sahte saldırı" adı altında uygulamış ve genellikle başarılı olmuştu. Daha sonra gelen dünyanın çeşitli yerlerindeki generallerde bu taktiği uygulayarak büyük başarılar elde etti.

Sun Tzu, şehir saldırılarında da bir çok noktadan farklı kuvvet miktarı ile saldırı yapılmasını ve bunların düşman komutanlarını şaşırtmasını amaçlayan taktiğini Wu Krallığı döneminde iç savaşta mükelleştirdi.

Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği bölgelere yaptığı sahte saldırılarla Rus savaş generallerinin aklını karıştırarak operasyonel gücü elinde tuttu.

Sun Tzu'ya göre, eğer kendinizden güçlü bir düşmanlar savaşıyorsanız ona sürpriz yapmak zorundasınız.

Kırım sınırlarına gelen Ukrayna Ordusunun da aynı taktiği uyguladığını söyleyen ISW analistleri Rusya'nın güney kuvveti ile kuzey kuvveti arasına yaptıkları saldırılarda Rusların hızlı karar alamamalarından faydalandı.