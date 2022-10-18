18 Ekim 2022 Salı 09:52:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 09:52:00
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Kaynak: AA
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Son Dakika Haberleri.. Reuters: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kentin kuzeyinde dumanlar yükseliyor.
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