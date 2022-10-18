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18 Ekim 2022 Salı 09:52:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 09:52:00

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Son Dakika Haberleri.. Reuters: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kentin kuzeyinde dumanlar yükseliyor.

Etiketler : Ukrayna KİEV RUSYA PATLAMA
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