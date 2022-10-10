Kiev'de patlama sesleri

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu" açıklamasını yaptı.

Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Kırım ilhakının sembolü olarak görülen Kerç Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenlemişti.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI KLİÇKO, KENT MERKEZİNDE PATLAMALARIN MEYDANA GELDİĞİNİ DUYURDU

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.

"BAŞKENTİN TÜM SAKİNLERİ ALARM SIRASINDA SIĞINAKLARDA KALMALI"

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı. Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." dedi.

"ROKETLERDEN BİRİ GÜVENLİK SERVİSLERİNİN BULUNDUĞU SOKAĞA DÜŞTÜ"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." açıklamasını yaptı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" dedi.