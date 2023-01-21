VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a eşsiz bir eser kazandırdık
"(Altılı masa) Mesele aday değil, hangi fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır"
Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok
Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
"Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar"
Bakan Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak
Zeugma Mozaik Müzesi, 2022'de 439 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde yeni yapılandırma paketi var
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı
Kuşadası ve Didim'de turizmciler erken rezervasyonla umutlarını artırdı
En çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Alanya oldu
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor
Meclisten yaşlılıkta sağlık ve bakım ihtiyacını azaltmak için "yaşam boyu dijital takip" önerisi
Güney Afrika bölgesinde artan fil nüfusu, yerel ekosistemi tehdit ediyor
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Karne kutlaması
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
Aceleci Koray
Ayakta alkışlandı
21 Ocak 2023 Cumartesi 19:45:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 19:45:00

Ukrayna'da helikopter kazasında ölenler için cenaze töreni

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde 18 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve diğer yetkililerin cenazeleri toprağa verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Brovari'de 3 gün önce meydana gelen kazada Bakan Monastırskiy ile beraber hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı yetkililerinin cenazeleri, Kiev'deki "Ukrayna Evi"nde yapılan törenin ardından başkentteki Baykove Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, yerel hükümet yetkilileri, kazada ölenlerin yakınları, İçişleri Bakanlığı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından cenazeler toprağa verildi.

BROVARİ'DE MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASI

Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde 18 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasında, Bakan Monastırskiy dahil 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Etiketler : Ukrayna Kiev Vladimir Zelenskiy
Annesini yanına alıyor

Annesini yanına alıyor
Nergis Kılıç'tan antikacıda klip

Nergis Kılıç'tan antikacıda klip
Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu

Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu
Alladı Pulladı'yı yorumladı

Alladı Pulladı'yı yorumladı
Burcu Biricik korkuttu

Burcu Biricik korkuttu
Viran düeti

Viran düeti
Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi

Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi
Asker gibi eğitildik

Asker gibi eğitildik
Coşkun Sabah udunu bağışladı

Coşkun Sabah udunu bağışladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX