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26 Ocak 2023 Perşembe 12:01:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 12:01:00

Ukrayna'nın Bahmut şehrindeki siviller ağır bombardıman altında tahliye ediliyor

Kaynak: AA

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Rusya ile savaşta en ağır çatışmaların yaşandığı yer olarak bilinen, Ukrayna'nın Bahmut şehrinde kalan siviller, yoğun saldırılar altında tahliye ediliyor.

Donetsk bölgesine bağlı Bahmut şehri, şiddetli çatışmalar nedeniyle harabeye dönüşürken burada kalan siviller mermilerin altında yaşam mücadelesi veriyоr.

Rus kuvvetlerinin kuşatmaya çalıştığı Bahmut'a giden yollar da ağır bombardıman altında kalıyor.

Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan şehir ve çevresindeki yerleşim yerlerinde kalan sivillerin tahliyesi oldukça zor şartlarda sürüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilileri, çatışma bölgesine zırhlı araçlarıyla girerek saldırıların gittikçe arttığı Bahmut'taki sivilleri daha güvenli bölgelere götürüyor.

Bahmut'a giren Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bölgede devam eden sivillerin tahliye operasyonunu görüntüledi.

Bazı yerlerde Rus ordusunun 2 kilometreye kadar yaklaştığı şehrin dış semtlerinde yapılan tahliyenin ardından AA muhabirine konuşan Bahmut Polis İdaresi Basın Sorumlusu Binbaşı Pavlo Diaçenko, Ukrayna'da sıcak çatışmaların sürdüğü bölgelerde sivillerin tahliyesi için Bakanlık tarafından "Beyaz Melek" adlı özel bir ekibin kurulduğunu söyledi.

Savaşın en sıcak noktası olarak bilinen Bahmut'ta yaşamın insanlar için giderek zorlaştığını ifade eden Diaçenko, tahliye edilmek isteyen vatandaşlara, bölgeden çıkmaları için yardım ettiklerini belirtti.

Diaçenko, her ekibin 4 özel harekatçıdan oluştuğunu ve sivillerin bölgeden tahliye edilmesinin zorlaştığını vurguladı.

Bugün, şehrin dış semtlerindeki en tehlikeli bölgelerden insanları tahliye ettiklerini anlatan Diaçenko, "Bugün biz düşmanın mevzilerine 2 kilometreye kadar yaklaştık. Orada topçu sistemleri ve havan topu saldırıları devam ediyor sürekli." diye konuştu.

Rus ordusunun saldırılarına rağmen Ukrayna ordusunun şehri korumaya devam ettiğini aktaran Diaçenko, "Şehrin tamamı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde." ifadesini kullandı.

Diaçenko, şehirde şimdilik, aralarında çocukların da olduğu 8 bine yakın sivilin yaşadığının altını çizerek "Tahliye isteyen insanları bölgeden tahliye ediyoruz. İnsani yardıma ihtiyaç duyanlara da yardım ulaştırıyoruz." dedi.

Ev yıkıldığı için tahliye oldu

Diaçenko ve ekibinin tahliye ettiği 74 yaşındaki Ekaterina Titorenko, geçici olarak Ukrayna'nın Dnipro şehrine gideceğini belirtti.

Saldırılardan dolayı Bahmut'taki iki katlı müstakil evinin yıkıldığını kaydeden Titorenko, şöyle devam etti:

"Ben dışarıda evin avlusundaydım. Bir ses duydum. Sürekli patlamalar olduğu için önce önemsemedim. Döndüm ve evime saldırı yapıldığını gördüm. Saldırı sonucu evimin ikinci katı ve çatısı tamamen yıkıldı. Bir süre komşunun evinde kaldım."

Tahliye edilenler ülkenin daha güvenli yerlerine gönderiliyor

Rusya'ya karşı savaş 11 ayı aşkın süredir devam ederken en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinden tahliye edilen siviller, Pokrovsk şehrindeki tren istasyonuna getiriliyor.

Gün boyunca bölgenin çeşitli şehir, köy ve kasabalarından tahliye edilerek istasyona getirilen insanlar, trenle daha güvenli bölgelere gönderiliyor.

Etiketler : Donetsk bölgesi Rusya Pokrovsk şehri
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