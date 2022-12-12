Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine kanlı paket gönderildi
Kaynak: AA
Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren kanlı paket gönderildi.
Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah Filothei bölgesinde bulunan Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayvan gözleri içeren kanlı bir paket bulundu; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurt dışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildiğini belirtmişti.
Paketler; Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçiliklere, Napoli ve Krakow'daki başkonsolosluklara ve Brno'daki konsolosluğa gönderildi.
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