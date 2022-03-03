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03 Mart 2022 Perşembe 18:33:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 18:33:00

Ukrayna'de bir kargo gemisi büyük patlamanın ardından battı

Kaynak: AA

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Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da, Estonya'ya ait kargo gemisinin Odessa Limanı açıklarında büyük bir patlamanın ardından battığı bilgisi paylaşıldı. Geminin bir deniz mayınına çarpmış olabileceği ifade edildi. Mürettebattan 6 kişi kurtarıldı.

The Independent'ın haberine göre, Helt tipi kargo gemisinin sahibi Tallinn merkezli Vista Shipping Agency'nin Genel Müdürü Igor Ilves, mürettebattan 6 kişi Ukrayna kurtarma ekipleirnce kurtarıldı.

Ilves, 79 metre uzunluğa, 1500 tondan fazla ağırlığa sahip geminin bir deniz mayınına çarpmış olabileceğini ifade etti.

Geminin Panama bandıralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olvia Limanı'nda bir gemiye füze isabet etti

Ukrayna Olvia Limanı'nda Bangladeş'e ait bir yük gemisine de dün Rus füzesi isabet etmiş, olayda bir Bangladeşli denizci hayatını kaybetmişti.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin devlete ait yük gemisinin mürettebatı olduğu, geminin 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Olvia Limanı'nda mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Etiketler : Ukrayna Olvia Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Olvia Limanı
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