VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
Yurt dışında 29 Ekim coşkusu
Bakan Varank: Togg otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek bir proje
Ukrayna'dan Rusya'ya tahıl çıkış koridoruna ilişkin 'sahte bahane' suçlaması
Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması
Togg'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri göründü
Başkan Erdoğan, Togg'un fiyat ve ön sipariş tarihini açıkladı
Başkan Erdoğan, Togg'un Gemlik Kampüsü'nü gezdi
Türkiye'nin otomobili TOGG banttan indi!
Rusya Tahıl Anlaşması'nın katılımını askıya aldı
Dünya basınında Türkiye Yüzyılı
Devrim'in sonunu getiren konuşma
MHP lideri Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!
"Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz"
"ERDOĞAN YENİ OSMANLI VİZYONUNU TANITTI"
PKK'nın kirli yöntemleri deşifre oldu...
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Kendi tiyatrosunu kurdu
KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ
LEYLA'NIN MECNUNU GELDİ
Aspendos'ta kitap randevusu
Düğün salonunda tekstil atölyesi
Drone'la ilk buluşma
1000 çocuk böbrek nakli bekliyor
29 Ekim 2022 Cumartesi 20:13:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 20:13:00

Ukrayna'dan Rusya'ya tahıl çıkış koridoruna ilişkin 'sahte bahane' suçlaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin, "Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımında, "Rusya'nın Karadeniz tahıl girişimini sabote etme planları konusunda uyarmıştık. Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor. Tüm devletleri, Rusya'dan açlık oyunlarını durdurmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğinin bilgisini paylaşmıştı.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı vurgulanmıştı.

Bakanlık açıklamasında, Kiev'in bugün "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Etiketler : Rusya Ukrayna Bakanlık
BİR PRENSLE EVLENMİŞ

BİR PRENSLE EVLENMİŞ
25 günde ayrıldı

25 günde ayrıldı
Sette pastalı kutlama

Sette pastalı kutlama
Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak

Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak
Aleyna Sinan'a 'Ağabey' diyordu

Aleyna Sinan'a 'Ağabey' diyordu
‘Magarsus' sete çıktı

‘Magarsus' sete çıktı
Müzikten ‘Ödüm Kopuyor'

Müzikten ‘Ödüm Kopuyor'
Kıvanç ile Burak daha meşhur

Kıvanç ile Burak daha meşhur
Boğaziçi'nde 5. gün

Boğaziçi'nde 5. gün

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX