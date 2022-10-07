VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Çin'e çip ihracatına yeni kısıtlamalar
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın elinde daha fazla 'gizli belge' olduğuna inanıyor
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü
AB liderleri doğal gaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı
Mevlit Kandili idrak edildi
Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 51 tutuklama
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
AB: Putin'in söylediklerini ve tehditlerini ciddiye alıyoruz
Ukrayna'dan Rusya'ya hamle: Kuril Adaları'nı Japonya toprağı kabul etti
Bakan Özer: Dağıtılan yardımcı kaynaklar ders kitaplarını geçmiş olacak
Fransa'da akaryakıt krizi: Sağlık hizmetleri sekteye uğradı
Çiftçiye destek ödemesi başlıyor
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınının yakın takibinde
ABD saldırılarında yakınlarını kaybeden Afgan aileler, faillerin yargılanmasını istiyor
New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: Macaristan ve Türkiye her zaman beraber adım atmaya h...
İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi
Çavuşoğlu'ndan Manavgat yangınında en çok zarar gören mahalleye ziyaret
Belarus, Barış ödülüne tepki gösterdi: Nobel mezarında ters döndü
Putin'in 70. yaş günü: Lukaşenko traktör, Rahman meyve piramitleri hediye etti
Rusya'dan ayrılan şirketler 200 ila 240 milyar dolar arasında kayba uğradı
Gemide kalp krizi geçiren mürettebatı Sahil Güvenlik kurtardı
Merkel: Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün
Altay tankı, TCG Anadolu gemisine çıktı
07 Ekim 2022 Cuma 20:21:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 20:21:00

Ukrayna'dan Rusya'ya hamle: Kuril Adaları'nı Japonya toprağı kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya ile Japonya arasında özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ihtilafın sürdüğü Kuril Adaları zincirindeki Habomai ve Shikotan adaları, Ukrayna Parlamentosunda Japonya toprağı kabul edildi.

Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, parlamentoda Rusya'nın kendi toprağı kabul ettiği Japonya'nın kuzey bölgelerinin mülkiyetine ilişkin uluslararası topluluğa yapılan çağrı ele alındı.

Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk'un da aralarında bulunduğu bir grup milletvekili, bu çağrı üzerine hazırlanan tasarıya destek verdi.

Açıklamada, "Eski SSCB'nin Japonya'nın Kuzey Topraklarını herhangi bir yasal dayanak olmaksızın Ağustos-Eylül 1945'te yasa dışı işgal ettiği ve 1949'a kadar tüm Japon vatandaşlarını bu bölgelerden zorla sınır dışı etmesinin göz önünde bulundurulduğu" ifade edildi.

Eski SSCB ve Japonya arasında 19 Ekim 1956 tarihli ortak bildirinin 9. maddesi uyarınca, Sovyetler Birliği'nin Japonya ile ikili ilişkileri normalleştirmesinden ve bir barış anlaşması imzalamasından sonra Habomai ve Shikotan adalarının Japonya'ya devredileceği anımsatılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, Japonya'nın Kuzey Toprakları'nın statüsünü belirleme niyetini teyit ettiğini ve henüz yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası topluma Japonya'nın Kuzey Topraklarının statüsünü yasal olarak resmileştirmek için mümkün olan tüm önlemleri almayı sürdürmeleri çağrısı yapıldı.

Kuril Adaları

Kuril Adaları olarak bilinen adalar zinciri, Kuzey Pasifik Okyanusu'nu Ohotsk Denizi'nden ayırıyor.

Adaların bir tarafında Japonya'nın Hokkaido Adası, diğer tarafında da Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yer alıyor.

Halihazırda, Rusya'nın "Güney Kuriller", Japonya'nın ise "Kuzey Toprakları" olarak isimlendirdiği dört adanın (Kunaşir, İturup, Şikotan ve Habomai) hakimiyeti tartışma konusu.

Dönemin Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun sorunun çözümü ve ilişkilerin geliştirilmesi için sarf ettiği çabalar tam meyve vermeye başladığı sırada Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı, olumlu gelişmeleri ciddi biçimde sekteye uğratmıştı

Etiketler : Ukrayna Abe Şinzo Rusya ile Japonya
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Aile saadeti

Aile saadeti
Los Angeles'tan en iyi çocuk ödülü

Los Angeles'tan en iyi çocuk ödülü
Komedi dönüşü

Komedi dönüşü
Kariyere ABD arası

Kariyere ABD arası
Mahkemede hesaplaşacak

Mahkemede hesaplaşacak
15 yıl sonra imaj değişikliği

15 yıl sonra imaj değişikliği
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Oğulcan'dan destek

Oğulcan'dan destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX