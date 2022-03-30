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30 Mart 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 15:30:00

Ukrayna'dan Rusya açıklaması... Dikkat çeken İstanbul detayı!

Kaynak: AA

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Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden Ihor Zhovkva, Rus tarafının kendilerini ilk kez İstanbul'da dinlediklerini ifade etti.

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden Ihor Zhovkva, İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.

Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy'nin Ofisinin Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva'ya göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler "kesinlikle ilerledi".

İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.

BBC Radio 4'ün Today programına katılan Zhovkva'ya doğu bölgeleri sorulduğunda Ukrayna'nın "tek bir inçlik" toprak ticareti yapmayacağını söyledi.

Zhovkva ayrıca, Rusya'nın bu bölgelerdeki operasyonlarını azaltacağını söylemesine rağmen Rusya'nın ne Kiev'den ne de Çernihiv'den askerlerini çekmediğini söyledi.

Etiketler : Ihor Zhovkva RUSYA UKRAYNA
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