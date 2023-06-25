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25 Haziran 2023 Pazar 17:16:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 17:16:00

Ukrayna'dan peşe peşe Rusya açıklamaları! Putin küplere binecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya'da yaşanan olaylarla ilgili verdiği Rusça mesajın ardından bir açıklama da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'daki karışıklıkla ilgili yaptığı açıklamada, "Düşman hatlarının gerisindeki herhangi bir kaos bizim çıkarımızadır" dedi.

Rusya'daki paralı asker grubu Wagner'in, Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'na karşı isyan başlatıp daha sonra geri çekilmesinin ardından Ukrayna tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yaptığı açıklamada, Ukrayna için herhangi bir sonuçtan bahsetmenin henüz erken olduğunu belirterek, "Düşman hatlarının gerisindeki herhangi bir kaos bizim çıkarımızadır" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA ASKERLERİNİN HEMEN HAREKETE GEÇMELERİ GEREK"

ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Bill Taylor ise Ukrayna kuvvetlerinin, Prigozhin'in isyan girişiminin Rusya ordusunda neden olduğu zayıflıkları kullanmak için iyi bir konumda olduğunu söyledi. "Ukrayna'nın, ayaklanmadan önce güçlerini karşı saldırıya geçirmeye hazırlandığını ve düşmanlarının kargaşa içinde olmasından memnun olduğunu" ifade eden Taylor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerini uzun vadede yeniden toparlayabileceği için Ukrayna askerlerinin hemen harekete geçmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, Bakan Kuleba'nın dün Kiev'in Rusya'ya karşı saldırılarını ele almak üzere ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Washington'ın durum geliştikçe Kiev ile yakın iş birliği içinde kalacağı" belirtildi.

ZELENSKİ'DEN RUSÇA MESAJ: KREMLİN'DEKİ ADAM BELLİ Kİ ÇOK KORKUYOR

Zelenski mesajında, "Bugün kesinlikle sessizliğin olmaması gereken bir gün. Kesinlikle liderliğe ihtiyacımız var. Bugün dünya gördü ki Rusya'nın liderleri hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar. Tam bir kaos. Öngörülebilirliğin tamamen yok olduğu ve tamamen silahlarla dolu olan Rusya topraklarında oluyor." demişti.

Etiketler : ukrayna devlet başkanı volodimir zelenskiy rusya olayları
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