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30 Aralık 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 10:00:00

Ukrayna'dan gıda kriziyle mücadele eden Somali'ye 25 bin ton buğday desteği

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, uzun süredir gıda kriziyle mücadele eden Somali'ye 25 bin ton buğday gönderdiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yaptığı yazılı açıklamada, Somali'ye gıda sorununa karşı destek olduklarını belirtti.

Tarım programının bir parçası olarak Somali'ye gönderilen 25 bin ton buğdayın Berbera Limanı'na ulaştığını kaydeden Yermak, "Bu, açlığın eşiğinde olan Afrika halkına Ukrayna'nın bir yardımıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Dünya Gıda Programı (WFP) işbirliğinde gönderilen buğdayın lojistik desteğinin Finlandiya, Japonya ve Fransa tarafından karşılandığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna, eylülde de Somali ve Etiyopya'ya 50 bin ton buğday desteğinde bulunmuştu.

Etiketler : ukrayna gıda krizi buğday somali
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