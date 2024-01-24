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24 Ocak 2024 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 18:30:00

Ukrayna: Belgorod-Harkiv istikameti de dahil nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceğiz

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'yı ve Ukraynalıları korumak için tüm tedbirleri aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Düşman savaş alanında herhangi bir sonuç elde edemediği için Harkiv yönünde de terör stratejisini sürdürüyor. Harkiv'i yok etmek ve sivilleri öldürmek için roket saldırılarının kullanıldığını Ukrayna'nın diğer şehirlerinde de görüyoruz." ifadeler kullanıldı.

Rusya'nın son 1 haftada Harkiv bölgesine 19 füze saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, Rus ordusunun bu saldırılarda 26 S-300 hava savunma sistemi, 3 İskender-M füze sistemi kullandığı vurgulandı.

Bu saldırılarda 1'i çocuk olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 78 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, 1 hastane, 3 eğitim kurumu ve 6 apartman dahil olmak üzere 13 binanın hasar gördüğü aktarıldı.

Füze tehdidini azaltmak için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sadece hava sahasını kontrol etmekle kalmadığı, aynı zamanda füze fırlatma noktalarını ve özellikle askeri nakliye uçaklarının kullanımıyla bunların tedarik lojistiğini de yakından izlediğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaydedilen bombardıman yoğunluğu son zamanlarda Belgorod Havaalanı'na gelen askeri nakliye uçaklarının sayısındaki artışla doğrudan ilişkilidir. Bunu dikkate alarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek ve hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edecektir."

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3 refakatçi, mürettebattan 6 kişi olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.

Bakanlığın başka bir açıklamasında da Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğu duyurulmuştu.

Etiketler : Ukrayna Güvenlik Terör Tehdidi İmha Önlemleri
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