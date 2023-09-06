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06 Eylül 2023 Çarşamba 16:50:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 16:50:00

Ukrayna'da sivil yerleşim yerine saldırı

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Ukrayna'da Donetsk Bölgesinde bulunan Kostiantynivka'da sivil yerleşim yerine saldırı düzenlendi. Zelenskiy, bombanın düşme anının görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk Bölgesinde bulunan Kostiantynivka'da sivil yerleşim yerine gerçekleştirilen saldırı sonrası 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Olaydan Rus güçlerini sorumlu tutan Zelenskiy, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı.

zelensky ölü ve yaralıların artabileceğinine işaret etti.

Etiketler : Ukrayna savaş donetsk
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