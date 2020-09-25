Ukrayna'da askeri uçak düştü: 22 ölü
Kaynak: AA
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak karayoluna düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AN-26 tipi eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle Harkov yakınlarında karayoluna düştü.
Uçağın düşmesinin ardından yangın çıktı.
Olayda ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. 4 kişiden ise haber alınamadığı, kayıpların arandığı açıklandı.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
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