Ukrayna'da apartmanda korkutan patlama

Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna basınına göre, başkent Kiev'in Poznyaki semtindeki 9 katlı apartmanda patlama meydana geldi.
Patlamada aparmanın 4 ile 7. katları arasındaki daireler kullanılamaz hale geldi.
Polis, sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, 21 kişi binadan tahliye edildi.
Olay yerine gelen Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişinin öldüğünü bildirdi.
Kliçko, patlama nedeninin araştırıldığını belirterek, "Polis, iki neden üzerinde çalışıyor, gaz patlaması veya patlayıcı madde." dedi.
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