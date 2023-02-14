VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev
Belçika'nın kurduğu sahra hastanesinin sağlık ekibi ve ekipmanları İncirlik Üssü'ne ulaştı
ABD: Türkiye'ye bu zorlu dönemde desteğimiz sürüyor
Şanlıurfa'da 25 bin depremzede çadırlarda kalıyor
Hatay'da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı
Depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Önümüzdeki gün, hafta ve aylarda elimizden geleni yapmaya kararlıy...
Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Kosova'nın Türkiye'deki deprem bölgesine yardımları sürüyor
Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
ABD özel sektörünün Türkiye'ye deprem yardımları 50 milyon doları aştı
Depremin 202. saatinde kurtarılan Polat: Enkaz altında 7'inci gün kar suyuna ulaştık
Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı 209 saat sonra sağ çıkarıldı
Bankacılık sektörü karlarının bir kısmını depreme tahsis etti
Ukrayna: Türkiye'deki depremde 5 vatandaşımız hayatını kaybetti
Isparta'ya gelen depremzedeler tesislere yerleştiriliyor
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Adıyaman'da 207 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı
11 bebek daha Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi
Başkan Erdoğan: Depremde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti!
NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Türkiye için saygı duruşuyla açıldı
9 bini aşkın yabancı personel arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor
Polonya'nın "stratejik rezervlerinden" Türkiye'ye 3 tırlık yeni destek
14 Şubat 2023 Salı 20:59:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 20:59:00

Ukrayna: Türkiye'deki depremde 5 vatandaşımız hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 Ukrayna vatandaşın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, diplomatların depremden etkilenen Ukrayna vatandaşlarına yardım etmeye devam ettiğini belirtti.

Nikolenko, ikinci konsolos grubunun kayıpların aranmasını koordine etmek, mağdurlara destek vermek ve Ukraynalıları Türkiye'nin diğer bölgelerine ve Ukrayna'ya tahliye etmek için deprem bölgesine gönderildiğini ifade etti.

Deprem bölgesinde 136 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu ve bunlardan 37'sinin tahliye edildiğini aktaran Nikolenko, "Kayıp olan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Maalesef, depremde 5 Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti" dedi.

Ölenlerin cenazelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için önlemlerin alındığını belirten Nikolenko, yakın bir zamanda diplomatların deprem bölgesinden 22 Ukraynalıyı daha tahliye etmeyi planladığını aktardı.

Etiketler : ukrayna deprem bakanlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX