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21 Ocak 2023 Cumartesi 20:27:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 20:27:00

Ukraynalı Bakan Solskyi: Türkiye ile tarımda iş birliği içinde olmayı bekliyoruz

Kaynak: AA

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Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi, Türkiye ile tarımın her alanında yakın iş birliği içinde olmayı beklediklerini söyledi.

Solskyi, 15'incisi düzenlenen Berlin Tarım Bakanları Konferansı'nda, tahıl koridorunda "Rusya'nın sabotajı" nedeniyle sıkıntılar yaşandığının altını çizdi.

İki ay önce Ukrayna limanlarına günlük yanaşan gemi sayısının bugünkünden fazla olduğunu ifade eden Solskyi, "Limanlara gelen gemi şu anda iki kat daha az. 2 ay önce günde en az 6 gemi kontrol ediliyordu. Bugün ise günde 2-3 gemiyi kontrol ediyorlar. Bu yüzden durumu iyileştirecek çözümlere ihtiyacımız var." dedi.

Solskyi, tahıl koridorunda sorunların çözümü için Ukrayna'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile çalıştığını belirterek, durumun iyileşmesi için Türkiye ve BM'nin yardımlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Mykola Solskyi, Türkiye ile tarımın her alanında yakın iş birliği içinde olmayı beklediklerini bildirerek, "Çünkü Ukrayna ve Türkiye bu alanda çok fazla deneyime sahip. Biz hazırız. Ve eminim ki Türkiye ve Türk şirketleri de yeni projeler oluşturmak ve tarımda ilişkileri geliştirmek için hazır." dedi.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi, "Aslında Türk halkına, Türk hükümetine çok şey söylemek istiyorum. Çünkü Ukraynalılar için çok şey yapıyorlar ve bunları her gün hissediyoruz." dedi.

Etiketler : Mykola Solskyi Türkiye ukrayna
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