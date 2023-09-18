VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li İBB pes dedirtti! Arızaları gideremediler, duvar ördüler
Putin, Rus ekonomisindeki temel sorunlardan biri olarak enflasyona işaret etti
Bodrum'da yine isale hattı patladı... Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldı
Libya'nın doğusundaki hükümet selin en çok etkilediği Derne'de karantina uygulayacak
18 Eylül 2023 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 16:00:00

Ukrayna, tahıl ithalatını yasaklayan AB ülkelerine dava açmaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna, kendisinden tahıl ve gıda ürünleri ithalatını yasaklama kararı alan Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya karşı hukuki süreç başlatmayı planlıyor.

Ukrayna Ticaret Temsilcisi Taras Kachka, Politico internete sitesine, Ukrayna ile bazı AB üyesi ülkeler arasında tarım ve gıda ürünleri ithalatı konusunda yaşanan sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın tarım ürünlerine uygulanan ithalat yasağı nedeniyle Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya dava açacağını belirten Kachka, "Bu eylemlerin hukuken yanlış olduğunu kanıtlamak çok önem taşıyor. Bu yüzden yarın hukuki işlemlere başlayacağız." ifadesini kullandı.

Kachka, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın Brüksel'e karşı açık biçimde meydan okumasının sadece AB'nin iç meselesi olmadığını, bunun uluslararası ticaret ortaklarının Brüksel'e güveniyle ilgili bir konu olduğunu anlattı.

AB ülkelerinin ticaret politikalarının ve ticaret anlaşması müzakerelerinin AB Komisyonu yetkisinde olduğunu anımsatan Kachka, özellikle Macaristan ve Polonya'nın AB kurumlarının ticaret politikasındaki konumunu göz ardı eden yaklaşımının ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Kachka, AB üyesi ülkelerin ticaret ortaklarına karşı nasıl davrandıklarının ortaya çıkması amacıyla Ukrayna'nın bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açmayı planladığını belirtti.

SÜREÇ HAKKINDA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Ukrayna'dan önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Ukrayna tarım ürünleri özellikle sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girmişti.

Ucuz olan Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak uygulamaya başlamıştı.

AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırlamıştı.

Bu çerçevede, AB, 2 Mayıs'ta Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği ithal etmemesini sağlayan geçici tedbirler uygulamaya başlamıştı.

Polonya, Macaristan ve Slovakya, AB tedbirlerinin daha da uzatılmasını talep etmesine rağmen AB Komisyonu tarafından uzatılmamış ve 16 Eylül'de sona ermişti.

AB Komisyonu, Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithal edilmesine yasak getiren kararı uzatmamasıyla birlikte Polonya, Macaristan ve Slovakya kendi yasaklarını uygulayacaklarını duyurmuştu.

Etiketler : ukrayna tahıl ithalat ab ülkeleri dava
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX