VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesinin seçenek dışı olmadığını belirtti
BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı
Ukrayna, tahıl girişimini Mıkolayiv limanlarına kadar genişletmek istiyor
Sakarya'da hırsız bir binadaki 9 daireyi soydu
Macaristan ile Avusturya, Ukrayna'ya silah yollamayacak
Ambulansa yol vermeyen konvoydakilere 118 bin lira ceza
Fransa ve Avustralya, Ukrayna'ya binlerce obüs mermisi gönderecek
Giresun'da FETÖ operasyonu: Biri gri kategoriden 2 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarılarıyla ilgili açıklama
Bilim insanları uyardı: Uzay çöplüğü yüzünden uzaylıları bulamayabiliriz
Hac başvuruları bugün sona erecek
İran, 400 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 5 gemiye el koydu
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek
Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla sürüyor
Bakanlar Varank ve Kurum, Konya'da zırhlı tank kurtarıcıyı kullandı
Taziye dönüşü kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Donald Trump, 2024 seçimleri için kampanyaya başladı
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Dışişleri'nden BM'ye KKTC tepkisi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı
EYT teklifi perşembe günü komisyonda görüşülecek!
7 yaşındaki çocuk kömürlükte ölü bulundu
Polonya: NATO'da savunmaya en fazla pay ayıran ülke olabiliriz
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
31 Ocak 2023 Salı 00:21:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 00:21:00

Ukrayna, tahıl girişimini Mıkolayiv limanlarına kadar genişletmek istiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl anlaşmasının Mıkolayiv limanlarına kadar yayma zamanı geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın Odessa kentine gelen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, tahıl anlaşmasını değerlendirdi.

"Tahıl girişimini Mıkolayiv bölgesi limanlarına kadar genişletme ve gemilerin hareketini kısıtlayan tüm engelleri kaldırma zamanı geldi." diyen Zelenksiy, bu konuda Danimarka'nın kendilerini destekleyeceğinden umutlu olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR KARŞI SALDIRI YAPACAĞIZ"

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam savaşla ilgili gelişmelere de değinerek, özelikle Donbas bölgesinde ağır çatışmaların sürdüğünü anımsattı.

Rus ordusunun saldırılarını durdurmak için mücadele verdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Ordumuza güveniyorum. Rus saldırılarını yavaş yavaş durduracağız ve yeneceğiz. Büyük bir karşı saldırı yapacağız." dedi.

Zelenskiy, Rus güçlerine karşı etkili mücadele etmek için Ukrayna ordusunun tanklara ihtiyacı olduğunu belirterek, müttefikleri Ukrayna'ya tank gönderme sürecini hızlandırmaya davet etti.

Ülkesine tank tedarik etme konusundaki kararların hızlı bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Çözümlere ihtiyacımız var. Savaş alanında başarılı olmak için mümkün olduğu kadar çok ülkeyi tank koalisyonuna dahil etmek istiyoruz. Ancak bu gerçekten oldukça zor bir konu çünkü bazen durum bir karara değil, birkaç karara bağlıdır." diye konuştu.

ZELENSKİY İLE TANK MESELESİNİ ELE ALDIK

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Zelenskiy ile Mıkolayiv ve Odessa bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Frederiksen, Rus saldırıları sonucu özelikle Mıkolayiv bölgesindeki altyapıların ağır hasar gördüğünü ifade ederek, bölgenin imar çalışmalarında Ukrayna'ya destek vereceklerini bildirdi.

Kısa bir süre önce Ukrayna'ya topçu sistemleri verdiklerini kaydeden Frederiksen, "Elbette, bugün konuştuğumuz konu tanklardır. Kısa bir süre önce Ukrayna'ya topçu sistemlerini gönderdik. Ancak tanklara da ihtiyaç var. Tanklar da dahil olmak üzere Ukrayna için şimdi ve gelecekte önemli olan çeşitli konuları konuştuk." ifadelerini kullandı.

TAHIL GİRİŞİMİNİN MIKOLAYİV LİMANLARINA KADAR GENİŞLETİLMESİ

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Kasım 2022'de ortaklara tahıl anlaşmasını Mıkolayiv limanına kadar genişletmeyi önerdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, tahıl anlaşmasının yakın bir gelecekte diğer limanları da kapsamasının pek olası olmadığını söylemişti.

Etiketler : Zelenskiy BM Mette Frederiksen Ukrayna
Belgeselin müzikleri Murat'tan

Belgeselin müzikleri Murat'tan
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor
Klibi eşine emanet

Klibi eşine emanet
Mehterli açılış

Mehterli açılış
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Şarkı solistini kendi seçiyor

Şarkı solistini kendi seçiyor
Ceket piştisi

Ceket piştisi
Ercan Turgut'u andılar

Ercan Turgut'u andılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX