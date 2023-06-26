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26 Haziran 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 10:45:00

Ukrayna: Taarruz başladığından bu yana güneyde 130 kilometrekare alan kurtarıldı

Kaynak: AA

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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, "Taarruzun başlamasından bu yana güneyde kurtarılan alan toplam 130 kilometrekare oldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada doğu ve güney cephelerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun son bir haftada hem savunma hem de taarruz eylemleri gerçekleştirdiğini ve taktik başarı sağladığını belirten Malyar, Rusların Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırılar düzenlediğini anlattı.

Malyar, "Oralarda şu an da şiddetli çatışmalar sürüyor. Geçen hafta bu yönlerde 250'ye yakın çatışma meydana geldi. Düşman, birliklerimizi mevzilerinden sürmeye çalıştı ancak başaramadı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun hafta sonunda Orihovo-Vasilivka, Bahmut, Bogdanivka, Yagidne, Klişivka ve Kurdyumkova yakınlarında taarruza geçtiğini kaydeden Malyar, "Her bir yönde 1 ila 2 kilometre arasında ilerleme kaydedildi. Şu anda birliklerimiz ele geçirdikleri mevzileri güçlendiriyor ve düşmanı yok etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Malyar, güney cephede son bir haftada önemli bir değişiklik olmadığına işaret ederek, Ukrayna birliklerinin Melitopol ve Berdyansk yönündeki taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Malyar, "Son bir haftada operasyonel durumun iyileşmesi ve cephe hattının düzleştirilmesi sonucu kurtarılan bölgelerin alanı 17 kilometrekare arttı. Taarruzun başlamasından bu yana güneyde kurtarılan alan toplam 130 kilometrekare oldu." bilgisini verdi.

Etiketler : ukrayna rusya tarruz
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