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11 Eylül 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 10:45:00

Ukrayna: Savunma güçlerimiz Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünün bir kısmını kurtardı

Kaynak: AA

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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna birliklerinin, Donetsk bölgesinin Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünün bir kısmını kurtardığını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Savunma Bakanlığının Askeri Basın Merkezindeki canlı yayında yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun Avdiyivka yönünde başarı elde ettiğini söyledi.

Ukrayna birliklerinin Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünde ilerleme kaydettiğini aktaran Malyar, "Savunma güçlerimiz, bu yerleşim yerinin bir kısmını kurtardı." dedi.

Malyar, Ukrayna askerlerinin son bir haftada Donetsk bölgesinin Novomayorske yakınlarında da kısmen başarı elde ettiğini, ele geçirdikleri mevzilere yerleştiklerini ifade etti.

Ordunun Bahmut yönünde Klişiyivka ve Andriyivka yakınlarında başarılı olduğuna dikkati çeken Malyar, söz konusu yerleşimlerde Ukrayna ordusunun Rus askerlerini mevzilerinden püskürttüğünü ve ilerlediğini kaydetti.

Malyar, Bahmut yönünde geçen hafta içinde 2 kilometrekarelik alanın daha kurtarıldığını belirten, bu yönde bugüne kadar kurtarılan toplam alanın 49 kilometrekare olduğu bilgisini paylaştı.

Güneyde Ukrayna ordusunun, Robotino ve Verbove yerleşim yerlerinde başarılı şekilde ilerlediğini ifade eden Malyar, Ukrayna askerlerinin geçen hafta içinde güneyde 1,5 kilometrekarelik alanı kurtardığını da bildirdi.

Etiketler : ukrayna anna malyar ordu
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