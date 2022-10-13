Ukrayna savaşı F-35'lerin önünü açtı! Avrupa'da Rus baskısı!
Kaynak: Eurasiantimes
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Avrupa'da bir güvensizlik dalgasına yol açtı. Sonuç olarak, çeşitli Avrupa ülkeleri Lockheed Martin F-35 Lightning II avcı uçağına ilgi göstermeye başladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Avrupa'da bir güvensizlik dalgasına yol açtı. Sonuç olarak, çeşitli Avrupa ülkeleri Lockheed Martin F-35 Lightning II avcı uçağına ilgi göstermeye başladı.
Eurasiantimes'ta yer alan habere göre; Avusturya'nın, 2030'u takip eden yıllarda Eurofighter Typhoons filosunu Lockheed Martin F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) ile değiştirmeyi düşündüğü ortaya çıktı.
Ülkenin 7 Ekim'de 2027 yılına kadar 16 milyar Euro'luk savunma bütçesinin açıklanmasının ardından, Avusturya Savunma Bakanlığı'nın silahlanma için rapor istediği belirtildi.
Söz konusu talep, Çek Cumhuriyeti'nin ABD'ye Lockheed Martin F-35 Lightning II tedariki için bir talep mektubu göndermesinden birkaç gün sonra geldi.
Avrupa'nın F-35 müşterileri arasında Belçika, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya ve Birleşik Krallık yer alıyor
Ayrıca Almanya, Yunanistan ve İsviçre de F-35'leri seçti.
RUS BASKISI F-35'LERE TALEBİ ARTIRDI
Özellikle Avrupa ülkelerinin F-35'leri seçmesindeki en büyük faktörlerden biri Ukrayna savaşı ve Rusya baskısı olarak görülüyor.
F-35 savaş uçaklarına taleplerdeki artış, olası bir Rus saldırısına karşı ABD ile askeri işbirliğine gitmek isteyen ülkelerin savunma çabası olarak ortaya çıkıyor.
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