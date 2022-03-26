26 Mart 2022 Cumartesi 19:21:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 19:21:00
Ukrayna: Saldırılarda 136 çocuk öldü
Kaynak: AA
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Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 136 çocuk hayatını kaybetti, yaklaşık 200 çocuk yaralandı.
Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 570 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 136 çocuğun öldüğü, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığına işaret edildi.
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