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14 Nisan 2023 Cuma 21:37:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 22:10:00

Ukrayna: Rusya'nın Slovyansk'a yönelik füze saldırılarında 5 kişi öldü

Kaynak: AA

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Slovyansk şehrine düzenlediği füze saldırıları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavel Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerel saatle 16.00 sıralarında Slovyansk şehrine S-300 füzeleriyle saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırılarda 5 apartman ve 5 evin hasar gördüğünü aktaran Kirilenko, "Saat 18.00 itibarıyla 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belli." bilgisini verdi.

Kirilenko, enkazda biri çocuk 7 kişinin olabileceğini kaydederek, olay yerinde sağlık, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların Slovyansk'ı "acımasızca bombaladığını" belirterek, "Konutları vurdular. Maalesef yaralılar ve ölüler var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın "gün ortasında insanları öldürerek gerçek yüzünü gösterdiğini" kaydeden Zelenskiy, terörizmin her tezahürü için hesap sorulacağını belirtti.

Zelenskiy, "topraklarında Rusya'dan hiçbir iz ve tek bir düşmanı cezasız bırakmayacaklarını" ifade etti.

Etiketler : Pavel Kirilenko sosyal medya Zelenskiy
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