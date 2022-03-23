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23 Mart 2022 Çarşamba 12:25:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 12:25:00

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü

Kaynak: AA

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Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiği, 167 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 548 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 72'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 121 çocuğun öldüğü, 167 çocuğun yaralandığı belirtildi.

    Etiketler : Ukrayna Başsavcılığı Rus ordusu ukrayna
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