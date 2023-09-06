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06 Eylül 2023 Çarşamba 09:34:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 09:34:00

Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya saldırısında liman ve tarımsal tesisler hasar gördü

Kaynak: AA

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Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda liman ve tarımsal altyapı tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Rusya'nın yaklaşık 3 saat boyunca Odessa'nın İzmail ilçesine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda bir tarım işletmesi çalışanının hayatını kaybettiğini aktaran Kiper, "Birkaç yerleşim yerinde yıkım ve yangın meydana geldi. Silolar, idari binalar ve tarımsal işletmeler gibi liman ve tarımsal altyapı tesisleri hasar gördü." ifadesini kullandı.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Rusya'nın Х-101/555/55 tipi seyir füzeleriyle başkent Kiev'e saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kiev yönünde ilerleyen tüm Rus hedeflerinin Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Popko, can kaybı ve yıkım meydana gelmediği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Rusya'nın 6 Ağustos gecesi Ukrayna topraklarına füzeler ve İHA'larla saldırı düzenlediği anlatıldı.

Toplam 7 Х-101/Х-555/Х-55 tipi seyir füzesi, bir İskender-M balistik füze ve 25 Şahed-136/131 tipi İHA tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna hava savunma güçlerinin 7 seyir füzesi, 1 balistik füze ve 15 İHA olmak üzere 23 hava hedefini imha ettiği kaydedildi.

Etiketler : Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Ukrayna saldırısı Odessa limanı tarım hasarı
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