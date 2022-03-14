Gündemi sarsan iddia

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 19'uncu gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

PUTİN YARDIM İSTEDİ

Financial Times ve The New York Times'ın haberlerine göre Rusya, Çin'den askeri ve ekonomik yardım istedi. Financial Times'a göre Moskova Çin'den Ukrayna'da kullanmak için askeri malzeme talep etti.

Gazetenin haberindeki adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Rusya'nın Çin'den işgalin başından beri askeri malzeme istediğini belirtti. Ancak yetkililer ne tarz malzemelerin istendiğini belirtmedi. Habere göre Çin yardım etmeye hazırlanıyor olabilir.

New York Times'taki bir başka habere göre, yine Amerikalı yetkililer, Rusya'nın Çin'den tarihi yaptırımların etkisinin üstesinden gelmek için yardım talep ettiğini söylüyor.

Çin'den yeni çıkış

Çin bu zamana kadar Rusya'nın işgal mevzusunda tarafsız kalmaya çalıştı. Financial Times ve New York Times'taki haberlerin yayımlanmasının ardından, Çin'in ABD Büyükelçiliği savaşın kontrolden çıkmasının önüne geçmek için çaba gösterildiğini kaydeden bir açıklama yaptı. Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu'ya göre, Ukrayna'daki durum aslında endişe verici. Sözcü Pengyu, "Şu an ana öncelik artan gerilimi önlemek veya hatta kontrolden çıkmasını önlemek" dedi.

Moskova'dan itiraf

Rus Maliye Bakanı, yaptırımların Moskova'nın yabancı bankalarda 300 milyar dolar değerinde altın ve dolara erişmesini engellediğini itiraf etti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

09:35 Rus ordusu Kiev'de Antonov uçak fabrikasını vurdu.

09:10 Ukrayna televizyonu, başkent Kiev'deki bir apartmanın Rus işgalciler tarafından vurulduğunu duyurdu. En az bir kişinin öldüğünü aktaran televizyon, üç kişinin de yaralandığını belirtiyor.

07:50 ABD, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan vatandaşlarının acil şekilde kentten ayrılmalarını isteyen bir uyarı yayımladı. Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan uyarıda, Amerikalıların kara yoluyla şehirden çıkmaları istendi ve sınır kapılarının açık olduğu hatırlatıldı.

07:45 İngiltere, Ukrayna'ya 500 jeneratör daha göndermeye hazırlanıyor. Başbakan Boris Johnson, söz konusu enerji üreticilerin sığınaklar ve hastanelerde kullanılacağı bilgisini verdi.

07:30 Financial Times ve The New York Times'ın haberlerine göre Rusya Çin'den askeri ve ekonomik yardım istedi. Financial Times'a göre Moskova Çin'den Ukrayna'da kullanmak için askeri malzeme talep etti.

07:20 İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı Karadeniz kıyısından abluka altına aldığını açıkladı. Böylece ülkenin deniz ticaretini yapmasını engelledi.

05:39 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü duyurdu: "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna halkına ve hükümetine sürekli destek sunmak adına ve Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerine yönelik devam eden ve artan sivil ölümlerine neden olan saldırılarını kınamak adına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Blinken ve Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tercih ettiği savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları tartıştı. Blinken, Kremlin'in devam eden acımasız saldırganlığına karşı savunmada ABD'nin Ukrayna ile kararlı dayanışmasını yineledi."

04:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'nin Rus roketleri ile vurulduğunu hatırlatarak, Ukrayna semalarının kapatılmaması durumunda, 20 kilometre ötedeki NATO ülkelerinin de vurulabileceğini belirtti: "Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir."

04:47 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı.

UKRAYNA HÜKUMETİ: RUS PARAŞÜTÇÜLER ODESSA'YA İNMEYİ PLANLIYOR

02:30 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu: "Karadeniz'de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol'e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa'da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi."

02:10 Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması İnstagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

00.20 Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığı bildirildi. Görüşmenin video konferans yoluyla yapılabileceğini aktarıldı.