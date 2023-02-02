VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Myanmar'da askeri yönetim bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan etti
Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde teknik heyetler üçlü toplantı yapacak
Müslüman vekil Ilhan Omar'ın meclis komitesinden ihracına karar verildi
ABD'de suça karışan silahların yüzde 54'ünün 3 yılda yasal olarak satın alındığı belirlendi
Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
Bakan Kurum: On binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz
Finlandiya'dan İsveç mesajı
Oktay: 254 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımızla iyiye gidişimizi sürdürüyoruz
Çavuşoğlu: Masa başında, oturduğumuz yerden büyükelçilik yapma dönemi bitmiştir
Fransa'dan, "Rusya'nın Afrika politikasını paralı askerlerle yürüttüğü" iddiası
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi! 1 ölü, 5 yaralı
Türkiye tepki gösterdi, Norveç geri adım attı
Ermenistan'ın riskli nükleer santrali Metzamor'da yolsuzluk soruşturması
Alman Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı
Bakan Kirişci: Tarım sektöründe dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin ile telefonda görüştü
Sadece tweet atarak para kazanılacak
Hayata bağlayan kardeşlik
Antrenör dede, şampiyon torunlar yetiştiriyor
İki kez çığ altında kaldı ama pes etmedi
Havalara aldandı, yuvasını terk etmedi
"Bizim Yunanistan'ı tehdit etmemiz söz konusu değil"
"Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz"
02 Şubat 2023 Perşembe 19:45:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 19:45:00

Fransa'dan, "Rusya'nın Afrika politikasını paralı askerlerle yürüttüğü" iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, yaptığı basın toplantısında, Rusya'nın Afrika'da "siyasi neokolonial konuşlanmada" bulunduğunu söyledi.

Legendre, AA muhabirinin sorduğu soruya cevaben, Rusya'nın Afrika politikasını "paralı askerlerle" yürüttüğünü ve bunun Afrika halklarının güvenliğini tehlikeye attığını iddia etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Legendre, Fransa'nın ve diğer NATO müttefiklerinin, Rusya'ya karşı savaşta olmadığının altını çizdi.

Legendre, Ukrayna'da artan gerilimin bu ülkenin sivil altyapılarına saldıran Rusya'dan kaynaklandığını belirtti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

Fransız Dışişleri Sözcüsü'nün bu sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın dün, "Fransa'nın, Afrika kıtasındaki ülkelere sömürgeci geçmişiyle davranış sergilediğine" ilişin yorumlarına cevaben geldi.

Zaharova, dün, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Afrika kıtasındaki Fransız sömürgeciliği sona erdi. Afrika ülkelerinin herhangi bir kararı almaları için birine, özellikle Fransa'ya sormaları gerektiği dönem sona erdi." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın, Afrika ile Fransa'nın etkisi dışında ilişkiler kurduğunu belirtmişti.

Macron'un "Ukrayna'ya savaş uçak sevkiyatının durumu gerginleştirmeyeceği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, bunun "saçmalık" olduğunu söylemişti.

Etiketler : fransa rusya bakanlık
2 milyon rekoru

2 milyon rekoru
Evde de ringde de birlikteler

Evde de ringde de birlikteler
Babadan bakım tüyoları

Babadan bakım tüyoları
Erbil'e organlarımı vermek isterdim

Erbil'e organlarımı vermek isterdim
Yeni projeye yeni Rabia!

Yeni projeye yeni Rabia!
Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor

Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
Evliliğe ilk adım

Evliliğe ilk adım
Popüler olan her şeye karşıyım

Popüler olan her şeye karşıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX