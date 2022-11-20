Ukrayna duyurdu! İşte Rusya'nın yeni hedefi

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20 Kasım 2022 Pazar 23:37:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 23:37:00

Ukrayna: Rusya, saldırı imkanlarını Bahmut şehrine yönlendiriyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Shtupun, Rus ordusunun saldırı imkanlarını Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bahmut ve diğer şehirlere doğru yönlendirdiğini ileri sürdü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Oleksandr Shtupun, youtube hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini ifade eden Shtupun, Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrindeki sivil altyapılara gün içinde iki kez hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.

Shtupun, Ukrayna'nın sınır komşusu Belarus'ta konuşlanan Rus savaş uçaklarının de Ukrayna için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Ukrayana'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde sıcak çatışmaların sürdüğünü dile getiren Shtupun, Rus kuvvetlerinin özelikle Bahmut yönünde saldırıları artırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Shtupun, "Düşman (Rusya) tüm çabalarını Bahmut, Avdiivka ve Novopavlovka tarafındaki saldırı operasyonlarını sürdürmeye yönlendiriyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut şehrinde yoğun çatışmalar sürüyor.

Donetsk bölgesini tamamen ele geçirmek isteyen Rusya, Bahmut şehrini de kontrol etmek istiyor.

Etiketler : Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Shtupun
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