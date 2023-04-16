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16 Nisan 2023 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 14:45:00

Ukrayna: Rusya ile kapsamlı esir değişimi yapıldı

Kaynak: AA

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Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya ile kapsamlı bir esir değişiminin daha yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 128'i asker, 2'si Devlet Özel Taşımacılık Servisi temsilcisi 130 kişinin Rus esaretinden kurtarılmasının sağlandığı bildirildi.

Ukrayna Ulusal Enformasyon Bürosu'nun serbest bırakılan askerlerin giysi, ayakkabı, hijyen ürünleri ve telefon gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edilen açıklamada, esir değişiminin Bakanlığın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ve Ukrayna Güvenlik Servisi işbirliğinde yapıldığı kaydedildi.

Etiketler : ukrayna rusya esir değişimi
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