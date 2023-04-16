Ukrayna: Rusya ile kapsamlı esir değişimi yapıldı
Kaynak: AA
Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya ile kapsamlı bir esir değişiminin daha yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, 128'i asker, 2'si Devlet Özel Taşımacılık Servisi temsilcisi 130 kişinin Rus esaretinden kurtarılmasının sağlandığı bildirildi.
Ukrayna Ulusal Enformasyon Bürosu'nun serbest bırakılan askerlerin giysi, ayakkabı, hijyen ürünleri ve telefon gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edilen açıklamada, esir değişiminin Bakanlığın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ve Ukrayna Güvenlik Servisi işbirliğinde yapıldığı kaydedildi.
- İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı
- Ukrayna: Rusya ile kapsamlı esir değişimi yapıldı
- Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri: Neden kuruldu, nasıl bu kadar güçlendi?
- Türkiye, Kırgızistan'daki Ahıska Türkü çocukların eğitimine destek olacak
- Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi
- İİT'den Sudan'da çatışan taraflara "diyalog sürecine geri dönme" çağrısı