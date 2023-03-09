Ukrayna: Rusya, gece 7 bölgenin enerji altyapısına saldırılar düzenledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu gece Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına "barbarca bir saldırı" daha düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırılar sonucu Zaporijya Nükleer Santralini besleyen son hat zarar gördü. Şu an santral dizel jeneratörlerle çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Rusların dünyayı nükleer bir felaketin eşiğine getirdiği" değerlendirmesi paylaşılan açıklamada, bu saldırıların Birleşmiş Milletler ile Zaporijya Nükleer Santralinin askerlerden arındırılması görüşmelerinin ertesi günü yapıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, 9 Mart saat 06.30 itibarıyla Kiev, Mıkolayiv, Harkiv, Zaporijya, Odessa, Dnipropetrovsk ve Jitomir bölgelerinin enerji tesislerine saldırıların kaydedildiği aktarıldı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom da toplam kapasitesi 9 bin megavat olan Pivdennoukrainsk, Hmelnitski ve Rivne nükleer santrallerinin füze saldırıları tehdidi nedeniyle kapasitesinin 4 bin 700 megavata düşürüldüğünü açıkladı.