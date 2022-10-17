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17 Ekim 2022 Pazartesi 23:35:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 23:35:00

Ukrayna-Rusya arasında 218 esir takas edildi

Kaynak: İHA

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Rusya ve Ukrayna arasında 218 esir takas edildi. Rusya tarafı 108 Ukraynalı kadını, Ukrayna tarafı aralarında sivillerinde bulunduğu 110 kişiyi serbest bıraktı.

Rusya ve Ukrayna arasında 28 Şubat'tan bu yana en büyük mahkum takaslarından biri gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 108 Ukraynalı kadının Ruslar tarafından serbest bırakıldığını ifade etti.

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN İLK ESİR TAKASI

Yermak, "Bugün büyük çaplı bir esir takası gerçekleştirildi. Özellikle bizim için özel olan 108 kadını esaretten kurtardık. Bu, tamamı kadınlardan oluşan ilk takastı" ifadelerini kullanarak, serbest bırakılan kadınlardan 12'sinin sivil, geri kalanının ise askerlerden oluştuğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 110 kişinin geri alındığı duyurularak, "Müzakereler neticesinde Şubat 2022'den beri Kiev rejimi tarafından tutulan 72'si denizci olmak üzere 110 kişi iade edildi" denildi.

Esir takasında Rusya tarafına Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova'nın önderlik ettiğini belirtildi.

Etiketler : Rusya ukrayna esir takası
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