VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Türkiye'de 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna: Rusya 14 kentin belediye başkanını rehin aldı
ABD Başkanı Biden Ukrayna sınırında
Çin'den kritik temas: İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
'Türkiye hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır'
Çankırı'da toprak kayması: 6 ev tahliye edildi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye bütün gücüyle mücadele ediyor
Dev proje için teyakkuzdalar
İkinci kız yolda!
Eymen için ayakta
Şaşırtan özel hayat açıklaması
Futbol tutkunundan forma müzesi
Oyuncak evinde herşey bedava
Öğretmenlerden hayat dersi
108'lik nineden uzun yaşamın sırrı: sabah çorbası ve hareket
66 yaşında ney üflemeyi öğrendi
Gönüllü mutluluk
Krizin ortasında kritik gelişme!
''Değişen uluslararası dengeler Türkiye ile ilişkimizde çok ciddi fırsatlar oluşturabilir''
Et ihracatına kısıtlama
Masada 6 başlık var
Biden duyurdu: AB ile anlaştık
25 Mart 2022 Cuma 19:48:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 19:49:00

Ukrayna: Rusya 14 kentin belediye başkanını rehin aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, ülkedeki 14 kentin belediye başkanının Rus birlikleri tarafından rehin tutulduğunu açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, yaptığı açıklamada, Rusya tarafından rehin alınan Ukraynalı 14 kentin belediye başkanının serbest bırakılmasını uluslararası düzeyde çözmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Rus tarafının mahkum takasını sadece parite bazında gerçekleştirmek istediğini vurgulayan Veresçuk, "Rusya, burada eşitlik istiyor. Diyor ki denizciler için denizciler, sınır muhafızları için sınır muhafızları. Mantıklı olarak şunu soruyorum, peki Rus birlikleri tarafından rehin tutulan 14 belediye başkanını kiminle değiştireceğiz? Biz bu sorunu şu anda uluslararası düzeyde çözmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasında ilk tam teşekküllü mahkum takası 24 Mart'ta gerçekleştirilmiş, Ukrayna "Sapfir" kurtarma gemisinden 19 sivil denizci ile 10 askerini geri almıştı.

Etiketler : Ukrayna Rusya rehin
Akustik Oğuzhan

Akustik Oğuzhan
Dizi için sakallar gitti

Dizi için sakallar gitti
Festivalleri gezecek

Festivalleri gezecek
Fotoşopla boyunu uzattı

Fotoşopla boyunu uzattı
‘Şans Tanrıçası'na özel gösterim

‘Şans Tanrıçası'na özel gösterim
Ustalardan kara komedi

Ustalardan kara komedi
Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden moda açıklaması

Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden moda açıklaması
İkinci kez karantinada

İkinci kez karantinada
‘Üç Kuruş'a girdi

‘Üç Kuruş'a girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER