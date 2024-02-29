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29 Şubat 2024 Perşembe 11:08:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 11:08:00

Ukrayna Rus savaş uçağını düşürdü

Kaynak: AA

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait "Su-34" model savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir Rus uçağını daha düşürdüklerini açıklayarak, "Bugün 29 Şubat, her 4 yılda bir gelen tarih, ancak Ruslar için bir uçağın daha kaybedilmesiyle tanıdık bir gün. Doğu yönünde bir Su-34 daha eksildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cephe hattındaki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin operasyon bölgesinde durumunun zor olmaya devam ettiğini belirten Sırskiy, "Rus saldırı birliklerinin savunmamızı yarmaya ve Tonenke, Orlivka, Semenivka, Bardıçi ve Krasnoholivka yerleşimlerini ele geçirmeye çalıştığı Avdiyivka ve Zaporijya yönlerinde durum özellikle gergin." bilgisini verdi.

Rusya'nın kontrolü yeniden sağlamaya çalıştığı Verbove ve Robotine bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü ifade eden Sırskiy, Ukrayna askerlerinin, Orlivka yerleşim yerinin eteklerine kadar ilerleyen Rus birliklerini ise geri püskürttüğünü kaydetti.

Etiketler : rusya ukrayna savaş uçağı
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