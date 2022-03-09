Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıkları kaydedildi.