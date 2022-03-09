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09 Mart 2022 Çarşamba 15:54:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 15:54:00

Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıkları kaydedildi.

    Etiketler : Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus birlikleri Fastiv
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