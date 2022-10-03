VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Ukrayna: Rus güçleri Kupyansk'ta hastaneyi vurdu
Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı
BM: Mevcut para politikaları küresel resesyon riski taşıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama
Bakan Akar: TSK kesinlikle Libya'da yabancı güç değil
Arnavutköy'de çıkan yangında otizmli çocuk öldü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Kapsamlı çalışma, Ekim ayında Meclis'e getirilecek
Bakan Ersoy'dan müzisyen cinayetine ilişkin açıklama: Bakanlık olarak takip edeceğiz
Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü
AK Parti MYK toplandı
Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı
Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak
İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı
Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak
MEB'in Matematik Dijital Eğitim Platformu eğlenerek öğretiyor
Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı
Haaland, Premier Lig'de rekorlar kırmaya devam ediyor
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı
"Mesleki eğitim merkezlerimizle insanlarımızın istihdam edilmelerini sağladığımız projelerimiz var"
SPK'nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı
Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu
03 Ekim 2022 Pazartesi 20:20:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 20:20:00

Ukrayna: Rus güçleri Kupyansk'ta hastaneyi vurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna'da Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Rus güçlerinin Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinde hastaneye roketli saldırı düzenlediğini, bir anestezi uzmanının öldüğünü, bir hemşirenin yaralandığını duyurdu.

Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanede ağır hasar oluştuğunu ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Vali Sinegubo, saldırıda bir anestezi uzmanının öldüğünü, bir hemşirenin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı yazılı açıklamada, Kupyansk'taki hastanenin ana binasında yangın çıktığını belirterek "Düşman halkı acımasızca terörize etmeyi sürdürüyor. Ancak her işgalci açıkça hatırlamalıdır; şehirlerimize, halkımıza her saldırı için misilleme kaçınılmazdır. Irkçıların kıyamet günü mutlaka gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kupyansk şehri, Ukrayna ordusunun geçen ay başlattığı karşı saldırıda Rus güçlerinden geri alınmıştı. Şehrin kontrolü Ukrayna güçlerinde olsa da çevresinde çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

Etiketler : sosyal medya Kupyansk sosyal medya hesabı
54 yıl sonra tekli

54 yıl sonra tekli
Yunanistan'da ilgiden yürüyememişler

Yunanistan'da ilgiden yürüyememişler
40 yaş büyük hayranından taciz mesajı

40 yaş büyük hayranından taciz mesajı
Milano'da modellik eğitimi

Milano'da modellik eğitimi
Kulüp'ten aşk doğdu

Kulüp'ten aşk doğdu
10'uncu sahne

10'uncu sahne
Mezun oyunu

Mezun oyunu
Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı

Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı
‘Yelkovan' buluşması

‘Yelkovan' buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes