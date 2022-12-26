VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
"Özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz"
Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Şükriye Tutkun ve Ali Osman Erbaşı, “Gücüm Yetene Kadar” parçasını seslendirdi
Ukrayna, Rus Engels Askeri Havaalanı'na İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Kabineden müjde bekleniyor
26 Aralık 2022 Pazartesi 10:53:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 10:53:00

Ukrayna, Rus Engels Askeri Havaalanı'na İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Savunma sisteminin vurduğu İHA'ya ait parçaların düşmesi sonucu havaalanındaki 3 Rus askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ukrayna'nın, Rusya'nın Saratov şehrindeki Engels Askeri Havaalanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı'na doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait İHA, gece saat 01.35 civarında Rus savunma sistemlerince alçak irtifadayken vuruldu. İHA'ya ait parçaların düşmesi sonucu havaalanında bulunan 3 Rus askeri yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, havaalanındaki ekipmanların hasar görmediği belirtildi.

Sosyal medyada gece saatlerinde Engels Askeri Havalimanı'na ait olduğu belirtilen bölgede patlamalar meydana geldiğine dair uzaktan çekilmiş görüntüler paylaşılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Aralık'ta Ukrayna'nın İHA'lar ile Rusya'ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına düzenlediği saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

Etiketler : ukrayna rusya iha saldırı
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Anne acısı

Anne acısı
Hayatının kırılma anını açıkladı

Hayatının kırılma anını açıkladı
Hasan Matias'a kardeş istiyoruz

Hasan Matias'a kardeş istiyoruz
Konserden konsere koşuyor

Konserden konsere koşuyor
Zombi avcısı Şafak

Zombi avcısı Şafak
Performansı taçlandı

Performansı taçlandı
Ankara'nın güzeli

Ankara'nın güzeli
Barbaros Hayrettin heyecanı

Barbaros Hayrettin heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX