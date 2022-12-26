Ukrayna, Rus Engels Askeri Havaalanı'na İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Kaynak: AA
Savunma sisteminin vurduğu İHA'ya ait parçaların düşmesi sonucu havaalanındaki 3 Rus askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ukrayna'nın, Rusya'nın Saratov şehrindeki Engels Askeri Havaalanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı'na doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait İHA, gece saat 01.35 civarında Rus savunma sistemlerince alçak irtifadayken vuruldu. İHA'ya ait parçaların düşmesi sonucu havaalanında bulunan 3 Rus askeri yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, havaalanındaki ekipmanların hasar görmediği belirtildi.
Sosyal medyada gece saatlerinde Engels Askeri Havalimanı'na ait olduğu belirtilen bölgede patlamalar meydana geldiğine dair uzaktan çekilmiş görüntüler paylaşılmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Aralık'ta Ukrayna'nın İHA'lar ile Rusya'ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına düzenlediği saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.
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