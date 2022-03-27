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27 Mart 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 13:30:00

Ukrayna istihbaratı: Putin Ukrayna'da ''Kore senaryosu'' üzerinde çalışıyor

Kaynak: AA-DHA-İHA

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Rusya'nın Slavutiç kentini ele geçirdiği bildirildi. Ukrayna, Rus birliklerinin Kiev'den 70 kilometre kadar geri püskürtüldüğünü duyurdu. Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Kirill Budanov, Rusya'nın Ukrayna'ya bir 'Kore' senaryosu empoze etmeye ve işgal altındaki tüm bölgeleri bir devlet kurarak çatısı altında toplamaya çalışacağına inanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat, 32. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, Ukraynalı askerlerin, Kiev'e girmeyi hedefleyen Rus birliklerini başkentten 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü bildirdi.

Motzuyanik, yaptığı açıklamada, Kiev'in iyi korunduğunu ve savunmasını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı.

Ukraynalı askerlerin, Rus birliklerini başkent Kiev'den 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü belirten Motzuyanik, bazı bölgelerde ise işgalcilerin 35 kilometre kadar geri çekildiklerini kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrıca bugün Sumi bölgesindeki Trostyanes kenti ile Zaporojiya bölgesindeki Poltovka köyünü Rus birliklerinden geri aldıklarını bildirdi.

Öte yandan başkent Kiev'in yakınında yer alan İrpin kentinde ise şiddetli çatışmaların sürdüğü açıklandı.

İrpin Belediye Başkanı Aleksander Markuşin, "Düşman birlikleri, İrpin'e üç yönden saldırmaya çalıştı ama askerlerimiz bu saldırıları püskürttü." dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

08:34 Rus ordusu gece boyunca Ukrayna'nın Harkov kentine saldırılar düzenleyerek roketatarlar ile kentin birçok noktasını vurdu.

04:39 Ukrayna'nın Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların Mariupol'de kontrolü sağladığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Rusların kente yasaklı silahlarla saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.

03:41 Rusya ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirirken, kent halkının Rusya karşıtı protestoları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti

02:15 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy halka sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda büyük kayıplar verdiğini ve Rus ekonomisinin giderek kötüleşeceğini belirtti. Zelenskiy ayrıca, Mariupol'u geri almak için tanklara ihtiyaçlarının olduğunu bildirerek, ABD'li ve Avrupalı partnerleri ile bu konuları masaya yatırıldığını duyurdu.

02:08 Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi.

01:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden çoğu Mariupollü 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini söyledi.

00:44 Ukrayna'nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA SAVAŞ
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