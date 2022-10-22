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22 Ekim 2022 Cumartesi 12:28:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 12:28:00

Ukrayna ordusundaki gönüllü askerler yoğun savaş eğitiminden geçiyor

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir ilçede konuşlandırılan ve Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılan askerlerden oluşan "Obukhov" taburunda yoğun şekilde savaş eğitimi veriliyor.

Ukrayna ordusunun 114. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı ve tamamen gönüllü Ukrayna vatandaşlarından oluşan taburda yer alan askerler, cepheye gitmedikleri dönemde de sürekli savaş eğitimi alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan itibaren orduya katılan ve belli dönemlerde Rus birliklerine karşı cephede savaşmış gönüllü askerlerden oluşan tabur, başta Kiev bölgesinde ve ülkenin diğer bölgelerinde güvenliği sağlıyor.

Taburdaki askerler, sıcak çatışmaların sürdüğü cephelere her an gidebilmeleri için sürekli savaş eğitiminden geçiriliyor. Taburda, genç ve yaşlı gönüllü askerler bulunuyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Kiev bölgesindeki atış poligonunda gönüllü askerler için verilen silah atış eğitimini görüntüledi.

Sahadaki eğitimden sorumlu, kod adı "Fox" olan astsubay, aylardır süren eğitimler hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

36 yaşındaki Fox, gönüllü askerlere savaş eğitimi verdiklerini belirterek, "Yeni üyelerimiz geliyor ve onların da tecrübe kazanmaları için haftada en az iki kez eğitim veriyoruz." dedi.

Çoğu gönüllü askerin artık cephede savaştığı için oldukça fazla tecrübeye sahip olduğunu aktaran Fox, "Taburumuz Kiev bölgesinde konuşlandığı için öncelikle Kiev bölgesi ve genelde ülkenin tüm topraklarının savunmasından sorumludur." diye konuştu.

Fox, gönüllülerden oluşan taburun savaşın ilk döneminde Kiev bölgesinde aktif çatışmalara da katıldığını anlattı.

Kendisinin de gönüllü olarak orduya katıldığını kaydeden Fox, "Bu (Ukrayna) bizim ülkemiz ve onu korumamız gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak kimse bizim yerimize bunu yapmaz." ifadesini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen 52 yaşındaki Grigoriy de 24 Şubat'tan beri gönüllü olarak orduda görev yaptığını, savaşa hazırlıklı olmak için sık sık eğitimden geçtiklerini dile getirdi.

Donetsk bölgesindeki çatışmalarda cephede görev yaptığını ifade eden Grigoriy, "Savaş 8 aydır devam ediyor. Çok olmasa da artık bir savaş tecrübem var. Cephede yaralandım, bomba parçası omuzumdan girdi. Tedavi nedeniyle iki ay ara verdim ve iyileşince tekrar göreve döndüm. Ne talimat gelirse ona göre her yere gitmeye, görev yapmaya hazırım." şeklinde konuştu.

32 yaşındaki Maksim ise oldukça yoğun savaş eğitimleri aldığına işaret ederek, "Sadece poligonlarda değil, ormanlarda, şehirlerde binaların korunması gibi değişik yöntemlerde eğitim alıyoruz." dedi.

Donetsk ve Luhansk'ta Ruslara karşı savaştığını anlatan Maksim, şunları kaydetti:

"Bir ay görev yaptım ve bomba parçalarıyla yaralandım. Tank mermisi patladı yanımda. Bir aydan fazla tedavi gördüm, iyileşince tekrar taburuma döndüm. Her şeye rağmen savaşa hazırım ve Rusları yenene kadar savaşacağız."

Etiketler : Ukrayna ordusu RUDYS SAVAŞ
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