VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
19 Aralık 2022 Pazartesi 12:40:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 12:40:00

Ukrayna ordusunca ele geçirilen Rus tankları başkent Kiev'deki meydanlarda sergileniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna askerleri tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizat, başkent Kiev'deki meydanlarda sergileniyor.

Savaşın ilk dönemlerinde ele geçirilmiş, yanmış, patlamış veya kısmen hasar almış askeri araç ve ekipmanlar, hazirandan bu yana başkent Kiev'in bazı noktalarında sergilenmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın Kriviy Rih kentinde yaşayan Mariya Bedantseva, AA muhabirine, çocuklarının katıldığı spor etkinliği için Kiev'e geldiğini, Mihaylivska Meydanı'nda sergilenen askeri araçlardan ülkede herkesin haberdar olduğunu belirtti.

Kocasıyla meydana geldiğini kaydeden Bedantseva, burada bulunan Rus askeri teçhizatının kendisine Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi hatırlattığını söyledi.

Bedantseva, sergi alanını büyük merakla incelediğini dile getirerek, "Askeri araçların burada olduğunu duymuştuk. Askerlerimizin vatanı savunmak amacıyla nasıl bir mücadele verdiklerini görmek için buraya geldim. Maalesef bazı askerler artık hayatta değil ama bunları görmek istedim." dedi.

Tek hayalinin savaşın kısa süre içinde bitmesi olduğuna işaret eden Bedantseva, "Şimdi herkesin tek isteği barış dolu bir gökyüzünü görmek. Savaşın sona ermesini istiyorum. Bizimkilerin (ordunun) kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.

"BU ARAÇLAR UKRAYNA'DA SAVAŞIN DEVAM ETTİĞİNİ HATIRLATIYOR"

Sergi alanına küçük kız çocuğu ile gelen Valentin Bannikh de "Buraya çocuğumu getirdim. İlk kez gelmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun ülkesini işgal ettiğini ama Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın saldırılarını başarılı bir şekilde püskürtmeyi sürdürdüğünü savunan Bannikh, "Ukrayna ordusunun imha ettiği Rus askeri teçhizatı burada bulunuyor. Bunların, imha edilen araçların sadece bir kısmı olduğunu biliyoruz." dedi.

Bannikh, savaşın 24 Şubat'ta başladığını, cephedeki şiddetli çatışmaların bugüne kadar sürdüğünü dile getirerek, "Burada sergilenen askeri araçlar, Ukrayna'da savaşın devam ettiğini net bir şekilde hatırlatıyor." şeklinde konuştu.

Etiketler : ukrayna rusya savaş tank
Cüzdanını buldu

Cüzdanını buldu
Babasının eserlerini okudu

Babasının eserlerini okudu
Evlilik teklifi bu hafta geliyor

Evlilik teklifi bu hafta geliyor
Mezarlıkta şarkı söyledi

Mezarlıkta şarkı söyledi
3 milyonluk anlaşma

3 milyonluk anlaşma
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
'Bir gecede ünlü oldum'

'Bir gecede ünlü oldum'
44 günde boşandı 23 günde barıştı!

44 günde boşandı 23 günde barıştı!
Bebek alışverişi

Bebek alışverişi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX