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Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı
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14 Mart 2024 Perşembe 11:14:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 11:14:00

Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı

Kaynak: AA

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Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna ordusunun, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kritik altyapısına yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği bildirildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin kritik altyapısına saldırı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer tankları vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Etiketler : ukrayna saldırı Zaporijya Nükleer Santrali
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