VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elazığ 4.2 ile sallandı
Bakan Özhaseki: Bir an önce konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız
İstanbul'da 'hayali ihracat' operasyonu 20 zanlı tutuklandı
Sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli yakalandı: "Gereği yapıldı!"
Almanya'dan skandal karar: Filistin'e destek gösterisine izin vermediler!
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin birçok noktasını vurdu: Çok sayıda Filistinli şehit oldu
30 Aralık 2023 Cumartesi 16:12:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 16:12:00

Ukrayna ordusu Belgorod'a saldırdı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine düzenlendiği saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Belgorod kenti merkezine saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 çocuk öldü, yaralılar var." ifadelerini kullandı.

Belgorod Bölge Valisi Gladkov, dün şehirlerine saldırı düzenlendiğini ve 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kiev yönetiminin 29 Aralık'ta Rusya Federasyonunun topraklarındaki unsurlara yönelik çok namlulu roketatar ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesi üzerinde 13 roket yok edildi." ifadelerine yer verilmişti.

Etiketler : Belgorod saldırısı çocuk kaybı Randevu Ukrayna
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX