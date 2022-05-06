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06 Mayıs 2022 Cuma 13:32:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 13:32:00

Ukrayna: Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 kişi daha kurtarıldı

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 Ukraynalıyı daha kurtardıklarını bildirdi.

Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol ve Azovstal'dan insanları kurtarmak için zor şartlarda bir tahliye operasyonu daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 500 sivili kurtarmayı başardık." dedi.

    Birleşmiş Milletler'e (BM) iş birliğinden dolayı teşekkür eden Yermak, Ukrayna'nın sivilleri ve askerlerini kurtarmak için tahliye operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.

    Etiketler : Andriy Yermak Mariupol ve Azovstal' Telegram hesabı
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