Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Liman bölgesindeki tüm lojistik rotaları kontrol altında tuttuklarını belirtti.

Çerevatiy, "Rus birliklerinin Liman bölgesindeki kuşatmasını tamamlamaya yönelik tedbirler devam ediyor. Hemen hemen tüm lojistik rotalar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ateşli kontrolü altında." dedi.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 29 Eylül akşamı Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Liman kentinde Rus birliklerini kuşatmak üzere olduğu ve Ruslar takviye almazsa şehrin Ukrayna kontrolüne geçebileceği öne sürülmüştü.