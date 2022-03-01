Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı

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01 Mart 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 18:00:00

Ukrayna lideri Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi: Ülkemde insanlar ölüyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Zelenskiy, "Ben bu konuşmayı bir kağıttan okumuyorum. Benim ülkemde bu devir bitti. Ben şuna inanıyorum ki bugün bu hayatlar önemli değerler uğruna kaybediliyor, özgürlük uğruna kaybediliyor. Ancak Ukrayna halkı mükemmel bir halk. Biz hep kazanacağız diyoruz, herkesi yeneceğiz diyoruz. Sizler de bunu görebildiğiniz için çok mutluyuz. Avrupa Ukrayna'yı tercih etti. Biz de bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Ben de sizden bugün bunu duymak istiyorum. Ukrayna AB'yi tercih ediyor, AB'nin bir parçası olmak istiyor. Bu arada yayın arada kesilebilir füzeler düştüğü için." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Zelenski, "Vatanımız, özgürlüğümüz, Avrupa değerleri için savaşıyoruz" ifadesinde bulundu

İşte Zelenski'nin açıklamasından öne çıkanlar;

Ben bu konuşmayı bir kağıttan okumuyorum. Benim ülkemde bu devir bitti. Ben şuna inanıyorum ki bugün bu hayatlar önemli değerler uğruna kaybediliyor, özgürlük uğruna kaybediliyor. Ancak Ukrayna halkı mükemmel bir halk. Biz hep kazanacağız diyoruz, herkesi yeneceğiz diyoruz. Sizler de bunu görebildiğiniz için çok mutluyuz. Avrupa Ukrayna'yı tercih etti. Biz de bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Ben de sizden bugün bunu duymak istiyorum. Ukrayna AB'yi tercih ediyor, AB'nin bir parçası olmak istiyor. Bu arada yayın arada kesilebilir füzeler düştüğü için.

Daha öncesinde biz şenlikler için meydanlara çıkardık. Avrupa'nın en büyük meydanına sahibiz. Özgürlük Meydanı'na sahibiz. Ve bu meydana bu sabah füzeler fırlatıldı. Bizler savaşmaya vatanımız ve özgürlüğümüz için savaşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin bütün vatandaşları şu anda engelleniyorlar ama kimse bizim özgürlüğümüzü engellemeye çalışamaz. Ülkemizi ismi ne olursa olsun tüm meydanlarımıza özgürlük meydanı diyeceğiz. Bizler güçlüyüz. Bizler Ukrayna halkıyız. Bu bir askeri harekattır diyecektir Putin ancak hangi askeri mevzilerden bahsediyorsunuz? Dün 16 çocuk hayatını kaybetti. Hangi askeri mevzilerden bahsediyorsunuz? Halkımızın şu anda motivastyonu çok yüksek. Biz vatanımız için çarpışıyoruz. En yüksek motivasyonumuz da bu. Ancak bir AB'nin eşit bir üyesi olmak için de mücadele veriyoruz. Avrupa Birliği'ne girersek AB bizimle çok daha güçlü olacak. Biz gücümüzü ispat ettik. Siz de bize kanıtlayın, bizi yalnız bırakmayacağınızı ispat edin. Yaşam ölümden önce gelecek, karanlık aydınlığa çıkacak. Zafer bizimle olsun.

Konuşmasının öncesinde de sonrasında da Ukrayna Devlet başkanı ayakta alkışlandı.

Etiketler : Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna RUSYA
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