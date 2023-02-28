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28 Şubat 2023 Salı 10:33:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 10:33:00

Ukrayna lideri Zelenski itiraf gibi bir açıklamaya imza attı

Kaynak: BBC Türkçe

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, itiraf gibi açıklamaya imza attı. Ülkenin doğusundaki Bakhmut kentinde durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirten Zelenski, “Düşmanlarımız ordumuzun savunma pozisyonu almasına olanak sağlayacak her şeyi yok ediyor” ifadelerini kullandı

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Bakhmut kentinde durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini açıkladı.

Kent altı aydır Rus ordusunun saldırısı altında.

Zelenskiy "Düşmanlarımız ordumuzun savunma pozisyonu almasına olanak sağlayacak her şeyi yok ediyor" ifadelerini kullandı, hâlâ kenti savunmak için direnen askerlerin "birer kahraman olduğunu" söyledi.

Bu kent, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana görülen en şiddetli çatışmalardan bazılarına sahne oluyor.

Rusya bu endüstri şehrini ele geçirmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor.

Son olarak, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ayrılıkçı lideri Denis Pushilin "Kente giden tüm yollar fiilen Rus kontrolünde" dedi.

Zelenskiy ise karşı karşıya kaldıkları bu zor durumu aşmak için bir kere daha Batı'dan savaş uçağı talep etti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çin'e, Rusya'ya silah satmama uyarısında bulundu.

Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenleyen Yellen, Ukrayna'ya 1,25 milyar dolarlık yeni bir maddi yardım vereceklerini duyurdu.

Yellen yaptırımların henüz Rus ekonomisi üzerinde etki göstermediğini, uzun vadede daha yıkıcı etkilerinin olacağını ve Rusya'nın cephanelerini doldurma imkanının da kısıtlandığını ekledi.

Etiketler : Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ABD Hazine Bakanı Janet Yellen

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