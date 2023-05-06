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06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:08:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:08:00

Ukrayna: Kiev bölgesinde Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdük

Kaynak: AA

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kiev bölgesinde Patriot hava savunma sistemiyle Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdüklerini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 4 Mayıs'taki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

4 Mayıs gecesi, X-47 füzesinin MiG-31K uçağıyla Rusya topraklarından fırlatıldığını belirten Oleşçuk, füzenin Kiev hava sahasında vurulduğunu belirtti.

Oleşçuk, "Patriot hava savunma sistemi, Rusların 'benzeri görülmeyen Kinjal' füzesini düşürdü. Ukrayna halkını bu tarihi olaydan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ukrayna rus ordusu hipersonik füze patriot hava savunma sistemi
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