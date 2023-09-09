VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vali Gül'den selden etkilenen sanayi siteleri ticaret merkezlerinde inceleme
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan'ın Karabağ provokasyonu önlendi
Bakan Koca paylaştı: 2 milyon tarama yapıldı
Ukrayna, Karabağ'da sözde seçim yapan Ermenistan'ı kınadı
İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir müdahale etmedi
Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı
09 Eylül 2023 Cumartesi 17:43:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 17:43:00

Ukrayna, Karabağ'da sözde seçim yapan Ermenistan'ı kınadı

ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere yönelik Ukrayna'nın tutumuna işaret edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, bugün Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kınadığı aktarılan açıklamada, "bu seçimlerin, uluslararası hukuk normları ve ilkelerine aykırı olduğu ve seçim sonuçlarının hükümsüz" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bir kez daha ifade ettiği ve Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu" kaydedildi.

Etiketler : ukrayna ermenistan karabağ
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Barbie stili

Barbie stili
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX