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19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:45:00

Ukrayna İsveç'le zırhlı araç üretecek

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceklerini söyledi.

STOCKHOLM (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceklerini söyledi.

Zelenskiy, bir dizi ziyaretler için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.

Görüşme sonrası ikili basın toplantısı düzenledi.

İsveç'te olmaktan büyük onur duyduğunu aktaran Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destek için İsveç halkına ve yetkililere teşekkür etti.

Zelenskiy, İsveç ile yaptıkları askeri anlaşmaya dikkati çekerek "CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceğiz. Ukrayna'da imal edilecek CV90 zırhlı araçlarını en kısa sürede piyasaya sürmek için çalışacağız." dedi.

İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye devam ettiklerini de vurgulayan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

İsveç Başbakanı Kristersson da Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 2 milyon 200 bin avro tutarında askeri savunma yardımı gönderdiklerini belirterek Ukrayna'ya verilen askeri desteğin son dilimi olarak Leopard tanklarını da teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Kristersson, Ukrayna'ya CV90 zırhlı muharebe aracı vereceklerini duyururken araçların, Ukrayna'da üretimi ve bakımı içinde anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Etiketler : ukrayna savaş zelenskiy
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